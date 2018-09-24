Американский актер Эл Мэттьюс найден мертвым в своем доме
24 сентября 2018, 20:51 [ «Аргументы Недели» ]
Американский актер и певец Эл Мэттьюс скончался в Испании в своем особняке в провинции Аликанте. Ему было 75 лет. Российскому зрителю он был хорошо знаком по его ролям в фильмах "Чужие" и "Пятый элемент".
Тело обнаружил сосед, который и вызвал врачей. Прибывшие медики констатировали смерть, причина которой пока не известна.
Не все знают, что Эл Мэттьюс проходил военную службу во время войны во Вьетнаме. Он стал первым темнокожим сержантом 1-ой дивизии корпуса морской пехоты Соединенных Штатов, два раза был награждён Пурпурным сердцем за боевое ранение.
В "Чужих" (1986) актер сыграл роль сержанта Эла Эйпона. В "Пятом элементе" (1997) - генерала Тюдора. Эл работал на телевидении Британии и занимался музыкой.
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