Американский актер Эл Мэттьюс найден мертвым в своем доме

Американский актер и певец Эл Мэттьюс скончался в Испании в своем особняке в провинции Аликанте. Ему было 75 лет. Российскому зрителю он был хорошо знаком по его ролям в фильмах "Чужие" и "Пятый элемент".

Тело обнаружил сосед, который и вызвал врачей. Прибывшие медики констатировали смерть, причина которой пока не известна.

Не все знают, что Эл Мэттьюс проходил военную службу во время войны во Вьетнаме. Он стал первым темнокожим сержантом 1-ой дивизии корпуса морской пехоты Соединенных Штатов, два раза был награждён Пурпурным сердцем за боевое ранение.

В "Чужих" (1986) актер сыграл роль сержанта Эла Эйпона. В "Пятом элементе" (1997) - генерала Тюдора. Эл работал на телевидении Британии и занимался музыкой.