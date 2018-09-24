Мировой балет завоевал Кремль

Традиционно, в сентябре в Государственном Кремлёвском Дворец проходит Международный фестиваль балета, на котором представлены лучшие спектакли театра «Кремлёвский балет» с участием звёзд мирового балета. В этом году Фестиваль пройдет в седьмой раз, и в нём примут участие артисты из США, Германии, Франции, Норвегии, Венгрии, Нидерландов и России. Удачным дополнением фестивальной программы 2018 года станет премьера балета «Аленький цветочек» в постановке народного артиста России Андрея Петрова. Эта премьера откроет VII Международный фестиваль балета.

За время своего существования Международный фестиваль балета в Кремле был удостоен высокого зрительского признания. Среди guest stars прошлых лет артисты лучших трупп мира: театра «Ла Скала», Королевского балета «Ковент Гарден», Большого театра России, Парижской оперы, Дортмунд балета, Национального балета Венгрии, Английского национального балета, Балета Монте-Карло, Мариинского театра, балета Национальной оперы Бордо, Национального балета Нидерландов, Штатсбалета Берлина, Национального балета Кореи, Балета Венской оперы, Азербайджанского театра оперы и балета, Национального балета Норвегии, Балета Дрезденской государственной оперы, Дортмунд-балета, Софийской Национальной оперы, Берлинского государственного балета, АВТ-Американского театра балета, Национального балета Кубы и многих других.







Расписание VII Международного фестиваля балета в Кремле:

22 сентября, 18:00 – Открытие. Премьера спектакля «Аленький цветочек»

23 сентября, 18:00 – спектакль «Эсмеральда»

Главную партию исполнит: Лаурретта Саммерскалес - Баварский Государственный балет (Германия)

24 сентября, 19:00 – спектакль «Баядерка»

Главные партии исполнят: Екатерина Кондаурова и Тимур Аскеров (Мариинский театр, Россия)

25 сентября, 19:00 – спектакль «Жизель»

Главные партии исполнят: Доротея Жильбер (Парижская опера, Франция) и Иштван Симон

(Дортмунд-балет, Германия и Национальный балет Венгрии, Венгрия)

27 сентября, 19:00 – спектакль «Лебединое озеро»

Главные партии исполнят: Полина Семионова (Берлинский государственный балет, Германия) и

Алехандро Виреллес (Баварский государственный балет, Германия, Английский национальный балет и Берлинский государственный балет, Германия)

28 сентября, 19:00 – спектакль «Дон Кихот»

Главные партии исполнят: Мария Кочеткова (Норвежский национальный балет, Норвегия) и Даниил

Симкин (Американский театр балета, США)

29 сентября, 18:00 – Закрытие. Премьера спектакля «Чиполлино»