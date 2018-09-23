Джоан Роулинг выпустила новую книгу с необычным главным героем

Новая книга "Смертельная Белизна" от популярной создательницы "Гарри Поттера" Джоан Роулинг, появившаяся в книжных магазинах Великобритании, вышла под псевдонимом Роберта Гэлбрейт. Автору серии романов о Гарри Поттере исполняется 53 года

Новый детективный роман, посвященный приключениям Корморана Страйка, повествует о действиях двух представителей "левых" активистов, один из которых - антисемит.

Это уже четвертая по счету книга о детективе Страйке. Роман "Смертельная Белизна" недавно появился в продаже на британских книжных рынках, пишет The Times of Israel.

Издание утверждает, что герой-антисемит возник в романе неслучайно. Его появление связано с народными настроениями в Британии. Отметим, сама Джоан неоднократно выступала против антисемитизма.