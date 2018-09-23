Хулио Иглесиас сегодня празднует 75-летие

Всемирно известный испанский певец Хулио Иглесиас празднует сегодня юбилей. Самому популярному в мире испаноязычному артисту исполнилось 75 лет. «Жизнь продолжается», - уверен Хулио Иглесиас.

Хулио Иглесиас – уникальный музыкант. За полвека своей творческой деятельности он выпустил 57 альбомов, дал около пяти тысяч концертов на пяти материках Земли. Он даже попал в книгу рекордов Гиннесса как самый коммерчески успешный испаноязычный музыкант – по всему миру продано более трехсот миллионов его пластинок. Хотя вообще-то он должен был стать футболистом…

Юному Иглесиасу прочили футбольную карьеру. С шестнадцати лет он играл в молодежном составе мадридского «Реала». И карьера могла бы состояться, но за день до своего двадцатилетия Хулио попал в автомобильную аварию. Следующие три года он провел на больничной койке. Именно находясь в госпитале, он научился играть на гитаре и написал свою первую песню – «Жизнь продолжается».

Так, поскольку о спортивной карьере пришлось забыть, Иглесиас открыл для себя музыкальную страницу своей биографии. После выписки из госпиталя он поступил в мадридскую Королевскую академию изящных искусств. В 1968 году Хулио Иглесиас выиграл первый приз на фестивале испанской песни. А уже в 1969 году он выпустил свой первый альбом.

С тех пор Хулио Иглесиас покорил страны, континенты и сердца. И сегодня, в 75 лет, артист не собирается останавливаться. «Жизнь продолжается!», - уверен Иглесиас. Две недели назад стартовало мировое турне оптимистичного испанца, сообщает «Мир24».