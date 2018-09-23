Сегодня отмечает свой день рождения Эдвард Радзинский

Советский и российский писатель, драматург, сценарист и телеведущий, автор ряда популярных телевизионных фильмов и книг по истории России Эдвард Радзинский празднует сегодня день рождения. Великая, упрямая Доронина

Эдвард Станиславович Радзинский родился в Москве в 1936 году, в семье известного драматурга и сценариста Станислава Адольфовича и Софьи Юльевны Радзинских.

Сегодня артисту исполняется 82 года. Многие произведения знаменитого автора стали мировыми бестселлерами, нередко критикуемыми рядом российских историков.

Книги Эдварда Радзинского были переведены на английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, греческий, датский, польский, финский, шведский, иврит и другие языки.