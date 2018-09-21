В Москве умерла известная поэтесса
21 сентября 2018, 23:04 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве умерла поэтесса Зинаида Миркина. Ей было 92 года. Зинаида Миркина - поэт и переводчик. Прощание состоится в понедельник, 24 сентября, в малом зале Центрального дома литераторов по адресу: Большая Никитская ул., 53. Начнется в 11 часов.
Зинаида Александровна Миркина начала сочинять стихи в детстве. После окончания школы она училась на филологическом факультете МГУ. Но перед госэкзаменами Миркина тяжело заболеа и пять лет была прикована к постели.
С середины 1950-х Зинаида Александровна начала переводить. Наиболее заметные работы — переводы суфийской лирики, Тагора, Рильке. Свои стихи поэтасса стала печатать с начала 1990-х. Тогда и вышли сборники ее стихов.
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