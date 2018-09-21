В Москве умерла известная поэтесса

В Москве умерла поэтесса Зинаида Миркина. Ей было 92 года. Зинаида Миркина - поэт и переводчик. Прощание состоится в понедельник, 24 сентября, в малом зале Центрального дома литераторов по адресу: Большая Никитская ул., 53. Начнется в 11 часов.

Зинаида Александровна Миркина начала сочинять стихи в детстве. После окончания школы она училась на филологическом факультете МГУ. Но перед госэкзаменами Миркина тяжело заболеа и пять лет была прикована к постели.

С середины 1950-х Зинаида Александровна начала переводить. Наиболее заметные работы — переводы суфийской лирики, Тагора, Рильке. Свои стихи поэтасса стала печатать с начала 1990-х. Тогда и вышли сборники ее стихов.