Певица Рианна стала полномочным послом Барбадоса
21 сентября 2018, 22:00 [ «Аргументы Недели» ]
Правительство Барбадоса решило назначить уроженку острова Робин Фенти,которая известна как певица Рианна, чрезвычайным и полномочным послом страны. Певица заявила, что с гордостью принимает новое назначение.
Звание чрезвычайного и полномочного посла певица получила за популяризацию туризма на острове и инвестиции в государство.
На протяжении 10 лет Рианна является официальным почетным послом культуры Барбадоса. Осенью 2017 года певица снова была включена в список самых высокооплачиваемых певиц года.
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