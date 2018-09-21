Певица Рианна стала полномочным послом Барбадоса

Правительство Барбадоса решило назначить уроженку острова Робин Фенти,которая известна как певица Рианна, чрезвычайным и полномочным послом страны. Певица заявила, что с гордостью принимает новое назначение.

Звание чрезвычайного и полномочного посла певица получила за популяризацию туризма на острове и инвестиции в государство.

На протяжении 10 лет Рианна является официальным почетным послом культуры Барбадоса. Осенью 2017 года певица снова была включена в список самых высокооплачиваемых певиц года.