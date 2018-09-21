Для кого Татьяна Доронина сохранила консервативный театр?

МХАТ консервативен, во многих спектаклях его репертуара сохранены формы, принятые 30–50 и более лет назад, и что? В конце концов, консервативное крыло московских театров сегодня сузилось всего до двух пространств: Малого и МХАТа. И если это крыло начисто ликвидировать (как это произошло, например, в Санкт-Петербурге), то с кем будут спорить новаторы и как вообще оценить степень их крутизны, коли не с чем сравнивать?



Подрастают новые поколения, уже далёкие от прежних навязанных догм, которые предпочитают разбираться в явлениях искусства самостоятельно. Выясняется: доронинский МХАТ – никакой не музей восковых фигур, не паноптикум и не малохудожественный казус. А спокойно и притом активно работающий организм с большим и занимательным репертуаром, уважительный к зрителю (особенно провинциальному, а это очень важно), интересной и разнообразной труппой.



Оба зала МХАТ имени Горького полны каждый день… Конечно, когда сама Татьяна Васильевна выходит на сцену, зал набит битком (она сегодня занята в нескольких спектаклях, среди них «Васса Железнова» и «Старая актриса на роль жены Достоевского»). Кроме цветов люди несут любимой артистке ещё и какие-то трогательные сумочки с подарками. В этом преклонении нет никакой дешёвки – публика откликается любовью на ту весть, которая заключена в Дорониной, как во всякой большой актрисе.



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