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Цирковая экзотика от пингви-шоу «Ласта-рика»

19 сентября 2018, 14:55 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Цирковая экзотика от пингви-шоу «Ласта-рика»

Челябинский цирк не перестает удивлять. Казалось, ну что еще можно придумать новенького? Но нет предела совершенству – совершенству человеческих возможностей и фантазии. Очередная демонстрация того и другого состоялась в минувшие выходные, где благополучно стартовала новая программа пингви-шоу «Ласта-рика».

Кочующие пингвины

Кого-кого, а пингвинов в челябинском цирке еще не бывало. Они сразу стали достопримечательностью программы и привлекли к себе не только пристальное внимание публики, но и местных СМИ.
- Наши кочующие пингвины единственные в своем роде, причем не только в России, но и в мире, - гордится дрессировщица, заслуженная артистка России Галина Майхровская.
В пингви-шоу под ее чутким руководством работают сразу четыре птички: два пингвина Гумбольдта, которых еще называют перуанскими по месту обитания, и два очковых. Внешне они мало чем отличаются, раскраска похожа: черная сзади, белая спереди, только у очковых белые круги вокруг глаз, из-за которых они и получили свое название. Первые родом из Америки, вторые обретаются в Африке, поэтому российский климат вполне устраивает.
- 15 градусов тепла – вполне комфортная для них температура, - поясняет Галина Алексеевна. – Живут они парочками, в специальных домиках с бассейном. В бассейне обязательно только морская вода, которая фильтруется через специальные фильтры с песком. Концентрацию промилле мы замеряем.
- Чем кормите?
- Исключительно балтийской килькой, и мы ее заказываем везде.
- А если нет балтийской?
- Плохо. Другую они не любят, могут несколько дней голодать, но каспийскую кильку кушают очень неохотно, уж не говорю про черноморскую хамсу, они ее вообще не уважают.
- И как вы с ними работаете?
- Пингвинов нельзя дрессировать, они не реагируют ни на прикорм, ни на что другое, - раскрывает страшную тайну дрессировщица. - Мы используем их природные возможности и любимые занятия: они любят прыгать, прятаться, пролазить под чем-то – это мы и показываем.
Впрочем, тот немногий набор трюков эти артисты делают весьма забавно, что вызывает добрые улыбки зрителей. Темпа и задора добавляют морские котики – всеобщие любимцы.
- Они понимают все, что я им говорю. И выполняют, - с любовью говорит дрессировщица.

Как Ром стал Риммой

Еще один экзотический артист – австралийский кенгуру, история которого не менее экзотична.
- Наш кенгуру приехал не из Австралии, а из Испании, - рассказывает биографию своего питомца Елена Майхровская. – Назвали его Ром, полтора года муж с ним общался, работал, вдруг увидел на пузе какое-то светлое пятно, протянул руку - а там сумка. Наш кенгуру оказался девочкой! Так Ром стал Риммой.
- Это принципиально?
- Конечно! У нас ведь кенгуру должен драться, боксировать. Природный инстинкт проявляется у самцов, это они дерутся с соперниками, защищают территорию. Самки не дерутся.
Но тем не менее полтора года уговоров были не напрасны. Римма демонстрирует достижения, работает боксером, с успехом мутузит своего партнера, клоуна.
- Ударом задних лап взрослый кенгуру может проломить человеку череп. К тому же у него страшные когти на передних лапах, как сабли. Поэтому мы надеваем ему перчатки, защищаемся от когтей. А дальше идет уже тактика: нужно отойти чуть раньше, чем произойдет удар, вот это целое искусство.
Елена Майхровская, художественный руководитель, директор коллектива, а заодно клоунесса Лулу и дрессировщица кенгуру, - представительница старинной цирковой династии, чем заслуженно гордится.
- Наша программа уникальная тем, что здесь работают представители пяти династий, которым больше 100 лет. Все артисты воспитаны на традициях. И нашу программу многие называют «Наш старый добрый цирк», потому что она такая же сильная и яркая, как во времена Союза, когда советский цирк гремел на весь мир. Папа! – кричит Елена. – Вот наш патриарх.

Майский гусь

Знакомимся.
- По секрету вам скажу, мне в этом году исполнилось 80, - подмигивает клоун Май, он же народный артист России, он же Евгений Майхровский. - Я с трех лет на манеже. Родители были акробатами: мама стояла у папы на плечах, а я стоял на плечах у мамы и читал стишок: «Вот собачка Жучка, хвостик закорючка, зубки острые, шерстка пестрая. Гав-гав-гав!» - Евгений Бернардович виртуозно изображает детский акцент.
- Клоун в цирке должен уметь все: жонглировать, делать сальто, работать с животными. А какой талант главный?
- Актерский! Клоун должен работать с публикой, - уверен Евгений Бернардович. - Когда нас учили, было это не очень давно, лет 60 назад, нам преподавали актерское мастерство актеры МХАТа, речевая школа – вахтанговская. Учились мы на отделении клоунады и музыкальной эксцентрики и были обязаны уметь играть на музыкальных инструментах, я, кстати, играю на трубе и саксофоне, работал воздушным гимнастом, жонглером, в принципе, работал во всех жанрах, кроме одного – дрессура хищников. А вот с мелкими животными – так с удовольствием!
Из мелких на арене в подчинении клоуна Мая были собачки и гуси, которых он успешно подвергал гипнозу, погружая их в сон.
- Гуси появились случайно. Был такой спектакль «Каштанка», который поставил режиссер Сонин в цирке на проспекте Вернадского в Ленинграде, там работали гусь, кот, собачка и хрюшка. Потом спектакль закончился, я всех животных раздарил, кроме гуся.
Трюк с гусем вызвал бурный восторг зала. Особенно когда птица перекладывала голову с одного плеча дрессировщика на другое.
- Это случайно получилось в Японии. Мы туда приехали, нам выдали местного гуся, я отработал с ним трюк «гипноз», взял на руки, положил его голову на плечо, а он взял и переложил ее на другое плечо – японцы засмеялись. Я попробовал настаивать, гусь ни в какую не соглашался. А финальный ход мне вообще во сне приснился.
Что приснилось клоуну Маю и каким стал финальный ход гусиного трюка? Рассказывать не буду. Лучше один раз прийти в цирк, чтобы увидеть это своими глазами. Тем более что время у вас еще есть: программа будет работать до 10 октября. Приходите, не пожалеете.
Виктория ОЛИФЕРЧУК.

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

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