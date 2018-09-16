Скончался американский актер Питер Донат

Американский актер Питер Донат скончался на 91-м году жизни в своем доме в Калифорнии. Он был известен в том числе ролью отца агента Фокса Малдера в популярном сериале «Секретные материалы».

Причиной смерти стали осложнения диабета, сообщила супруга актера Мария Донат.

Сериал «Секретные материалы» выходил на протяжении девяти лет – с 1993 по 2002. Роли главных героев – агентов Малдера и Скалли – исполнили Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон. Питер Донат в этом сериале сыграл отца главного героя, агента Малдера, в шести эпизодах. Сериал получил множество наград, в том числе «Эмми» и «Золотой глобус».

Кроме того, на счету Питера Доната роли в таких известных фильмах, как «Она написала убийство», «Миссия невыполнима», «Крестный отец-2». Актер также принимал участие в постановках на Бродвее, сообщает РИА Новости.