Писатель Стивен Кинг рассказал о лучшем фильме в истории кино

Писатель Стивен Кинг назвал легендарный фильм американского режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, снятого по мотивам романа Марио Пьюзо "Крестный отец-2" лучшим кинофильмом в истории кинематографа. Бутусов приглашен главным режиссером театра имени Вахтангова

По признанию Стивена Кинга ему задали вопрос о лучшем, по его мнению, кинфильме, который он посмотрел в своей жизни, и он сразу ответил для себя - "Крестный отец-2". Но подумал еще некоторое время, целую ночь. И ответ не изменился - "Крестный отец-2". Об этом Кинг написал в своем Twitter-аккаунте.

Первая часть кинотрилогии "Крестный отец" вышла в прокат в 1972 году. Главные роли в фильме сыграли Марлон Брандо, Аль Пачино и Джеймс Каан. Фильм завоевал три премии "Оскар": в номинациях "Лучший фильм", "Лучший адаптированный сценарий" и "Лучшая мужская роль".

Стивен Кинг написал более 50 романов, которые разошлись тиражом почти в 350 млн экземпляров. Роман "Сияние", принесли ему мировую известность. Под псевдонимом Ричард Бахман Кинг написал романы "Ярость", "Долгая прогулка", "Дорожные работы". В 1982 году писатель опубликовал роман "Стрелок" - первый в цикле из восьми романов "Темная башня".