В Санкт-Петербурге прооперировали актера театра и кино Игоря Скляра
15 сентября 2018, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]
В субботу стало известно, что в Санкт-Петербурге провели операцию актеру театра и кино Игорю Скляру. Согласно последней информации, артисту пришлось перенести хирургическое вмешательство на плече.
60-летний Игорь Скляр отметил, что врачи сшили ему связки, а затем он провел в медицинском учреждении еще неделю, передает сегодня телеканал "78". Артист подчеркнул, что в настоящий момент с ним все в порядке и поблагодарил журналистов и поклонников за беспокойство.
Напомним, Игорь Скляр стал любимцем зрителей в 1983 году после того, как исполнил одну из главных ролей в фильме "Мы из джаза".
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