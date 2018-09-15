Эксперт об убытках, которые терпит кино из-за пиратства: Виновата полиция

Россия в 2018 году может попасть в антирекорд по количеству просмотра пиратских копий фильмов, сообщает отчёт компании Group-IB. Стоит подчеркнуть, что за первые девять месяцев этого года в интернете оказались 280 копий фильмов.

Генеральный директор кинокомпании «Невафильм», председатель Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин считает, что в происходящем виновата полиция. Об этом пишет НСН.

«Это не посчитать. Очевидно, что это влияет. Как правило, те, кто качает пиратку – это те, кто не ходит в кино. Меры борьбы с этим есть, но они все упираются в практику применения. Было немало случаев, когда сотрудники кинотеатра ловили пирата, вызывали полицию, а полиция его отпускала. Если бы за это было нормально наказание и полиция бы занималась этим делом – это бы работало. Но полиции это неинтересно, потому что это для них мелкая задача», - рассказал эксперт.