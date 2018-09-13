Сергей Безруков показал фото, как дочь помогает ему на репетиции
13 сентября 2018, 22:48 [ «Аргументы Недели» ]
Популярный актер Сергей Безруков порадовал своих поклонников фотографией с двухлетней дочерью Марией. Сергей сейчас все время проводит на репетициях концерта, вот и дочь пришла его поддержать.
"Самая важная и главная поддержка,Сергей!", "Вроде бы только появилась на свет и уже такая папина поддержка!!! Сергей, счастья Вам!!!!", пишут поклонники в комментариях.
4 июля 2016 года актер Сергей Безруков и режиссёр Анна Матисон стали родителями. У пары, заключившей брак в марте 2016 года, родился ребенок. Девочка получила имя – Мария. В мае 2018 года Сергей Безруков сообщил поклонникам, что они с Анной Матисон ждут пополнения в семье.
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