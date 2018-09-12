Елена Яковлева рассказала о возникшей после пожара фобии

Народная артистка РФ Елена Яковлева рассказала о пирофобии. После того, как она стала свидетельницей пожара в доме напротив, во время которого чуть не погибла женщина, огонь у актрисы вызывает панику.

Увидев, как женщина мечется по балкону, ожидая приезда пожарных, Яковлева настолько испугалась, что даже не могла вспомнить номер службы спасения. Женщину, к счастью, спасли."Я не могла заниматься делами днем, а ночью не в состоянии была уснуть. Боялась, что случится пожар и я не смогу спастись", - призналась в интервью "7Дней" актриса.

Боролась со страхом Елена Яковлева своеобразно. Она, живя на третьем этаже, привязала несколько простыней к батарее и решила для себя, что если случится пожар, сначала она выкинет в окно матрас, а потом уже воспользуется простынями. Они "жили" в ее доме до тех пор, пока она не переехала на другую квартиру.