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Гоголь, сны Веры Павловны и другие интриги волгоградских театров
12 сентября 2018, 12:53 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]
Вот и лето прошло. А это значит, что новый сезон открывают театры. Как старейшие коллективы, так и труппы из новой волгоградской истории.
Волгоградский областной театр кукол откроет свой 82-й сезон 15 сентября показом премьерного спектакля прошлого, 81-го сезона «По щучьему велению». Спектакль этот стал новой версией классической пьесы, которая шла в Сталинградском театре кукол ещё в 1940-х годах в постановке первого художественного руководителя театра Александра Хмелёва, а затем в 1950-60-х в постановке старейшего ростовского режиссёра-кукольника Б.В. Сахновского.
Новый спектакль «По щучьему велению», поставленный артисткой театра Татьяной Иткис, уже завоевавший любовь зрителей в прошлом сезоне, будет показан в день открытия 82-го театрального сезона также слабовидящим детям с помощью тифлокомментатора Натальи Пряниковой.
Театр кукол запланировал несколько новых постановок в этом сезоне. Ближайшая премьера - по произведению Н.В. Гоголя. Кукольники пока держат в секрете, какой труд писателя они представят. Гоголь, конечно, никогда не забывался российскими постановщиками, но в последнее время он переживает новый пик популярности. Премьера намечена на начало ноября. Новогодний спектакль также обещают сделать сюрпризом и большим подарком всем зрителям театра.
Тем, кто хотел бы посмотреть с ребёнком легендарный спектакль «По щучьему велению», не стоит откладывать визит, потому что после открытия сезона, Волгоградский областной театр кукол отправится в Республику Казахстан на международный фестиваль театров кукол «Ассалаумагалейкум V». А в октябре Волгоградский областной театр кукол по программе «Большие гастроли для детей и молодёжи» сделает ответный визит в Саранск. Напомним, что Мордовский государственный театр кукол показал свои спектакли в Волгограде в апреле этого года.
Новый 26-й театральный сезон в Волгоградском музыкально-драматическом казачьем театре стартует проектом «Открытое пространство». Постановки шагнут за пределы залов- спектакли в течение нескольких дней будут давать на альтернативных сценах. Марафон начнется 12 сентября, когда во внутреннем дворе казачьего театра под открытым небом покажут мюзикл «В пылающей тьме». Новый формат работы театра демонстрирует возможности, которые дает сотрудничество творческих коллективов.
13 сентября в «Открытом пространстве» будет представлена чёрная комедия Мартина МакДонаха «Станция «Разбросанные руки» режиссера и актера Волгоградского молодежного театра Дмитрия Матыкина. 15 сентября зрители смогут увидеть на открытой сцене независимый проект еще одного артиста молодежного театра Игоря Мишина «Зебра и парашютист» - трагифарс в одном действии по мотивам рассказа Достоевского «Кроткая».
Вышли из отпуска артисты Волгоградского молодёжного театра - на традиционном ежегодном сборе труппы были озвучены ближайшие планы. 13-й сезон откроется 26 сентября дивертисментом «Сны Веры Павловны».
- Мы приурочили открытие к календарному дню рождения заслуженной артистки РСФСР Веры Павловной Семёновой, которой в этот день исполнится 90 лет, - рассказал Владимир Бондаренко. - Впервые в Волгограде мы представим бенефис в таком формате: зрители увидят сцены, в которых Вера Павловна участвовала на протяжении своей богатой театральной жизни.
Авторами идеи дивертисмента являются Владимир Бондаренко, Игорь Мишин, Максим Перов и Нодар Вешагури, режиссёр - Дмитрий Матыкин. «Сны Веры Павловны» будут показаны дважды - 26 и 27 сентября.
Следующая премьера намечена на 29 ноября - будет представлен спектакль по знаменитому роману-анекдоту Владимира Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» в постановке Владимира Бондаренко. Также в планах уже на следующий год постановка спектакля «Волки и овцы» по пьесе Александра Островского и сказки «Снежная Королева». Ведутся переговоры с несколькими режиссёрами - в театре продолжают традицию приглашения новых интересных постановщиков.
В ноябре Волгоградский молодёжный театр примет участие в престижном Международном фестивале камерных спектаклей по произведениям Ф.М. Достоевского, который с 5 по 12 ноября будет проходить на площадках в Великом Новгороде и Старой Руссе. Волгоградские артисты представят на фестивале спектакль «Свидригайлов», ставший театральным событием прошлого сезона.
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