Актриса Татьяна Доронина празднует сегодня юбилей

В среду, 12 сентября, художественный руководитель МХАТ имени М.Горького, актриса Татьяна Доронина отмечает юбилей. С праздником знаменитую артистку поздравил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, актриса обладает собственным "Доронинским стилем", который всегда свидетельствует о работе настоящего мастера. Путин отметил выдающуюся самоотдачу актрисы, ее яркий и самобытный талант, позволивший создавать драматические и глубокие образы, передает РИА "Новости".

Напомним, Татьяна Доронина сыграла огромное количество ролей, которые так полюбили зрители. Особенно известными стали ее персонажи в картинах "Три тополя на Плющихе", "Еще раз про любовь" и "Мачеха".