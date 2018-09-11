"Союзмультфильм" посвятит новую картину Эдуарду Успенскому
11 сентября 2018, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]
«Союзмультфильм» посвятит новую картинку писателю Эдуарду Успенскому. Об этом сообщила председатель правления студии Юлиана Слащева.
По её словам, новая картина называется «Переезд». В мультфильме рассказывается о переезде студии из старого здания в новое. «Весь мультфильм посвящен памяти Успенского, весь он рассказывается от имени Чебурашки, крокодила Гены и Шапокляк…», — сообщила Слащева. При этом она подчеркнула, что студия хочет продолжать снимать мультфильмы по произведениям Эдуарда Успенского, пишут РИА Новости.
Напомним, что знаменитый писать ушёл из жизни в возрасте 80 лет. Успенский долго страдал от онкологии.
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