СМИ: режиссер Никита Михалков госпитализирован

Минувшей ночью в СМИ появилась информация о госпитализации известного российского режиссера и актера Никиты Михалкова. Согласно последней информации, деятелю культуры пришлось перенести операцию.

Режиссер, сценарист и актер Александр Адабашьян, который является другом Никиты Михалкова, заявил, что в настоящий момент 72-летний артист болеет. Он также подтвердил телеканалу "360", что врачи провели операцию.

Подчеркивается, однако, что случившееся стало следствием малоприятной травмы спортивного свойства. Адабашьян уточнил, что жизни Михалкова в настоящий момент ничто не угрожает. Подробностей о состоянии режиссера и актера пока не поступало. Ни он сам, ни члены его семьи не комментируют эту новость.