СМИ: режиссер Никита Михалков госпитализирован
11 сентября 2018, 08:42 [ «Аргументы Недели» ]
Минувшей ночью в СМИ появилась информация о госпитализации известного российского режиссера и актера Никиты Михалкова. Согласно последней информации, деятелю культуры пришлось перенести операцию.
Режиссер, сценарист и актер Александр Адабашьян, который является другом Никиты Михалкова, заявил, что в настоящий момент 72-летний артист болеет. Он также подтвердил телеканалу "360", что врачи провели операцию.
Подчеркивается, однако, что случившееся стало следствием малоприятной травмы спортивного свойства. Адабашьян уточнил, что жизни Михалкова в настоящий момент ничто не угрожает. Подробностей о состоянии режиссера и актера пока не поступало. Ни он сам, ни члены его семьи не комментируют эту новость.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес