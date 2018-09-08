«Пешеходы мира» идут по Тверскому

8 сентября в Галерее под открытым небом на аллее Тверского бульвара, в день празднования Дня города Москвы, состоялось торжественное открытие выставки «Пешеходы мира» фотохудожника Александра Тягны-Рядно. Организаторами мероприятия выступили Общественная палата Российской Федерации, Международный общественный фонд «Российский фонд мира», Центр продюсирования фотографии «ProLab».

На огромных фото мы можем увидеть пешеходов из разных стран, с разным мировоззрением и достатком. Здесь и любители пустынных пляжей в Португалии, и москвичи у легендарных Никитских ворот, пешеходы Лондона, продавец бубликов из Стамбула, жители Берна, отражающиеся в почти зеркальном трамвае, гуляющие по Нью-Йорку люди на фоне огромной фотографии модели, одинокий человек на Кольском полуострове. Их всех объединяет то, что они любят ходить пешком – не важно, живут они в этой местности, или приехали как туристы.

- Проект очень интересный. Разные города, разные страны. Только передвигаясь пешком, можно в полной мере прочувствовать биение сердца города и увидеть его скрытые красоты, - говорит Елена Сутормина, председатель комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей, член Общественной Палаты РФ. - В свою очередь, каждый город гордится тем, насколько комфортные условия он предоставляет пешеходам, включая как местных жителей, так и приезжих гостей. Действительно, «пешеходов надо любить», и забота о них влияет на международный престиж не только нашего города, но и всей страны. Эта выставка Александра Тягны-Рядно с очень глубоким подтекстом, потому что его фотографии не только показывают красоты городов, но и как человек ощущает себя в этом месте. От них идут эмоции, энергетика, глубинные основы. На фотографиях разные страны, с разными религиозными корнями. Есть и мусульманские страны, православные и католические. Во всех них большое внимание уделяется пешеходным зонам. И, посмотрите, как великолепно чувствуют себя пешеходы в Москве! Москва очень объёмно отражена в нашей выставке «Пешеходы мира».









- Человек за день делает в среднем 5000 шагов, а человечество за день делает приблизительно 40 триллионов шагов в будущее. 64 шага-мгновения, запечатленных в разных уголках нашей планеты, и представлены в этом проекте, - замечает фотохудожник А. Тягны-Рядно.









Проект Александра Тягны-Рядно, признанного мэтра фотографии, посвященный пешеходам всего мира – это и знак уважения «Человеку идущему», и своеобразный подарок нашему городу на День его рождения.

Основная цель выставки – сохранение и популяризация традиционных видов искусства, а также привлечение внимания широкой аудитории к творчеству современных российских авторов. На открытии выступили члены Общественной палаты РФ, представители органов государственной власти, видные общественные и культурные деятели.

Выставка «Пешеходы мира» Александра Тягны-Рядно продлится до 30 сентября.