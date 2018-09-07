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Челябинский фестиваль «Рок-н-ролл большого города» станет ежегодным
7 сентября 2018, 15:53 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
8 сентября в 14:00 в парке Гагарина впервые пройдет масштабный фестиваль «Рок-н-ролл большого города», на котором выступит известный музыкант, наш земляк Гарри Ананасов.
Более 20 лучших музыкальных коллективов города примут участие в многочасовом музыкальном марафоне и поздравят Челябинск с днем рождения. Специальными гостями мероприятия станут известные всей стране группы «Гарри Ананасов и Ко» и «Резиновый дедушка».
— Выступление будет проходить с 14:00 до 20:00. Зрителей ждет море драйва, позитива, живого звука и прекрасного настроения! — обещает один из организаторов мероприятия и специальный гость Гарри Ананасов. — Под этим названием фестиваль проходит впервые. В прошлые годы проводились рок-программы на Театральной площади и был организован рок-фестиваль «Глаголь добро». Планируется, что с этого года фестиваль «Рок-н-ролл большого города» станет ежегодным мероприятием.
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