РМК стала генеральным спонсором День города Челябинска

Праздничные мероприятия пройдут при финансовой помощи русской медной компании. Для челябинцев и гостей города споет Митя Фомин и БИ-2, а также выступит шоу «Уральские пельмени».

Подробнее о том, насколько грандиозным будут выступление в центре Челябинска собирается столь большая сцена — читайте на сайте газеты «Вечерний Челябинск».

Фото: ria.ru