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РМК стала генеральным спонсором День города Челябинска
7 сентября 2018, 11:23 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Праздничные мероприятия пройдут при финансовой помощи русской медной компании. Для челябинцев и гостей города споет Митя Фомин и БИ-2, а также выступит шоу «Уральские пельмени».
Подробнее о том, насколько грандиозным будут выступление в центре Челябинска собирается столь большая сцена — читайте на сайте газеты «Вечерний Челябинск».
Фото: ria.ru
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