Ушел из жизни актер Берт Рейнольдс
7 сентября 2018, 07:08 [ «Аргументы Недели» ]
Известный голливудский актер Берт Рейнольдс скончался на 83-м году жизни в одной из больниц штата Флорида. По предварительным данным, причиной смерти кинозвезды стал сердечный приступ.
Берт Рейнольдс наиболее известен по главной роли в трилогии «Полицейский и бандит». А роль второго плана в кинодраме «Ночи в стиле буги» принесла ему номинацию на «Оскар».
Он начал сниматься в 1960-х годах, работая для кино и телевидения. Внешность Берта Рейнольдса позволяла ему легко играть и «настоящих мужчин» с каменными лицами, и задиристых «своих парней», и полукровок. Уже в 1970-х годах Рейнольдс оспаривал звание самого популярного американского актера у Роберта Редфорда, а пресса оживленно обсуждала его романтические отношения с известными женщинами.
Последней работой Рейнольдса в кино стал фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», сообщает «Телепрограмма».
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