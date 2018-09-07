Ушел из жизни актер Берт Рейнольдс

Известный голливудский актер Берт Рейнольдс скончался на 83-м году жизни в одной из больниц штата Флорида. По предварительным данным, причиной смерти кинозвезды стал сердечный приступ.

Берт Рейнольдс наиболее известен по главной роли в трилогии «Полицейский и бандит». А роль второго плана в кинодраме «Ночи в стиле буги» принесла ему номинацию на «Оскар».

Он начал сниматься в 1960-х годах, работая для кино и телевидения. Внешность Берта Рейнольдса позволяла ему легко играть и «настоящих мужчин» с каменными лицами, и задиристых «своих парней», и полукровок. Уже в 1970-х годах Рейнольдс оспаривал звание самого популярного американского актера у Роберта Редфорда, а пресса оживленно обсуждала его романтические отношения с известными женщинами.

Последней работой Рейнольдса в кино стал фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», сообщает «Телепрограмма».