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«Школа современной пьесы» возвращается в свои пенаты
6 сентября 2018, 10:33 [ «Аргументы Недели» ]
«Школа современной пьесы» открывает новый 30-й сезон в своем историческом здании на Трубной площади. ВНИМАНИЕ!!! Уникальный шанс первыми побывать в отреставрированном ДОМЕ НА ТРУБЕ!!! Кочевой театр – так мы называем себя, потому что за последние 5 лет мы сменили три адреса. И новый сезон начнем пока что в нашем временном здании на Пресненском валу.
Однако, сбор труппы мы проведем у себя в Доме на Трубной. Хотя ремонт там еще не вполне завершен, нам уже есть, чем похвастаться.
Лучше один раз увидеть, как гласит пословица. А потому приглашаем вас взглянуть собственными глазами – насколько успешно идет работа по реставрации старинного особняка и превращению его в современный театра.
А еще мы предлагаем вам поучаствовать в субботнике: помните, как после летнего ремонта мы всегда отмывали наши школы и институты? Ведра и швабры выдадим. Мы организуем для вас специальную эксклюзивную фотоссесию: артисты театра во главе с художественным руководителем придают Белому залу блеск и чистоту.
30-й сезон откроем спектаклем «Умер-шмумер, лишь бы был здоров». Так что, кто еще не видел – вечером 11-го ждем на Пресненском валу.
О планах на сезон подробно расскажет Иосиф Райхельгауз, художественный руководитель театра.
Пьесы нового сезона:
«ГАЗБУ» Людмилы Петрушевской, «Тот самый день» Ярославы Пулинович, «Подноготная Дома на ТРУБЕ», «Фаина. Эшелон», пьесы-победители конкурса «Действующие лица» - «Ганди молчал по субботам» Анастасии Букреевой и «Соло на ржавых качелях» Кирилла Бусидова (Евгения Закирова).
Режиссеры спектаклей нового сезона:
Иосиф Райхельгауз, Константин Богомолов, Олег Долин, победители конкурса «Класс молодой режиссуры» - Филипп Гуревич, Роман Лыков.
Мы также представим международный проект «БЕРЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ «ШКОЛЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЬЕСЫ».
Ждем вас 11 сентября в 12.00 в историческом здании театра по адресу: улица Неглинная, дом 29/14. Белый зал. (Вход с Неглинной улицы).
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
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