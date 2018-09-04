Актер Николай Шадрин скончался на гастролях

Во время гастролей во Владикавказе скончался актер Курского драматического театра имени А. С. Пушкина Николай Шадрин. На его счету множество ролей. Шадрин также известен как писатель.

Актер Николай Иванович Шадрин скончался в возрасте 71 года. За свою жизнь он успел сыграть более трехсот ролей и написать несколько книг – рассказы, повести и романы на историческую тему. Некоторые из его литературных произведений были переведены на немецкий и французский языки.

В Курском областном драматическом театре актер служил с 1977 года. Член Союза писателей, Почетный работник культуры и искусства Курской области, сообщает РИА Новости.