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Актер Николай Шадрин скончался на гастролях
4 сентября 2018, 21:32 [ «Аргументы Недели» ]
Во время гастролей во Владикавказе скончался актер Курского драматического театра имени А. С. Пушкина Николай Шадрин. На его счету множество ролей. Шадрин также известен как писатель.
Актер Николай Иванович Шадрин скончался в возрасте 71 года. За свою жизнь он успел сыграть более трехсот ролей и написать несколько книг – рассказы, повести и романы на историческую тему. Некоторые из его литературных произведений были переведены на немецкий и французский языки.
В Курском областном драматическом театре актер служил с 1977 года. Член Союза писателей, Почетный работник культуры и искусства Курской области, сообщает РИА Новости.
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