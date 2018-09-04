Ушел из жизни народный артист России Геннадий Мелехин

Сегодня на 83-м году жизни после продолжительной болезни скончался старейший актер карельского Русского театра драмы, режиссер-постановщик, народный артист России Геннадий Михайлович Мелехин.

Геннадий Мелехин родился 31 марта 1936 года. В 1960 году он закончил Ленинградский театральный институт как драматический актер. В Русском театре драмы республики Карелия Геннадий Мелехин прослужил с 1984 по 2006 год, был занят во многих спектаклях.

«Для всех нас, кто имел честь выходить с Геннадием Михайловичем на одну сцену, он был не просто партнером. Он был незыблемым авторитетом, учителем и наставником», - рассказали коллеги по театральному цеху, сообщившие печальную новость. О времени и месте похорон Геннадия Мелехина будет сообщено позднее.