9 сентября 2018 года в Москве традиционная «Лестница», которую Театр Армии организует уже четвертый год подряд, станет большим семейным музыкальным праздником. Он пройдет на площади и лестнице перед театром. «Лестница» – это чудесный способ провести выходной день под открытым небом с интересными людьми и таланливыми артистами.

Фестиваль «Лестница» проходит в Москве с 2015 года с большим успехом. Каждый год он собирает более 5 тысяч зрителей, а количество желающих запустить в небо шары с желаниями достигает полутора тысяч.

Ежегодно фестиваль Лестница имеет свою тематику: был посвящен 85-летнему юбилею здания Театра Армии, проходил под девизом «Мечтать не вредно», был посвящен детям. В 2018 году решили устроить праздник в семейном формате, где найдется место родителям, детям, бабушкам и дедушкам. Приходите всей семьей, чтобы посмотреть на талантливых молодых артистов, послушать юных музыкантов и вместе с нами запустить в небо воздушные шары.

Организаторы приготовили насыщенную программу, которая начнется в 12 дня и закончится в 18 вечера. На спектакле-мастер-классе «Театр на коврике» от Театра Вкуса и Уличного Театра ТУТ зрители станут авторами и персонажами, создадут спектакль на улице, используя минимальное пространство. Домашний театр покажет детский интерактивный спектакль «Легенда о рыцаре» - средневековое представление о рыцарях, драконах и прекрасных дамах. «Слон-концерт» от театра СНАРК в постановке Юрия Алесина идет в сопровождении живого оркестра и рассказывает истории про слонов. Мультимедийный спектакль-экранизация «Самый счастливый осьминог» от оригинального передвижного театра «НеБольшой театр Руслана Вольфсона» соединяет сторителлинг и мультипликацию. Клуб «Нора братца Кролика» покажет шоу «Путешествие в Страну Чудес», где декорациями становятся необычные вещи - мох, веревки, бумага.







Кроме того, зрители увидят «Муху-Цокотуху» Детской студии театра Армии, шоу барабанщиц из Пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ, музыкальную программу Школы-студии «Юные Александровцы» Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.Александрова, а завершит фестиваль отрывок из музыкального спектакля «Необыкновенный побег игрушек» Андрея Бадулина по сказке Джанни Родари и запуск шаров желаний в «Семейном круге мечты».

Ведущие фестиваля – Тимур Еремеев и Алена Фалалеева. На празднике каждый сможет поучаствовать в играх, мастер-классах, викторинах, выиграть билеты на спектакли Театра Армии, отдохнуть на мягких пуфах «бинбэг» и перекусить.









На празднике можно будет всей семьей попробовать себя в играх, мастер-классах, викторинах и выигратьбилеты на спектакли Театра Армии, отдохнуть на мягких пуфах «бинбэг» и перекусить.