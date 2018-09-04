Татьяна Доронина: Кобзону верили, поэтому любили

Человек, артист-певец, но не эстрадник в общем понятии сегодняшнего уровня эстрадника, когда вместо исполнителя – певца, появляется разукрашенный клоун с ужимками, скачками и прыжками, уместными в ресторанах южных приморских городов.

Держать марку и звание певца в высоком и красивом понимании этого предназначения – на мой взгляд, мог он – Иосиф Давыдович Кобзон, чрезвычайно мною уважаемый и любимый.

Смысл, подача текста – выразительна, артистична и соответствующая тому, что является общим замыслом – поэта, композитора и исполнителя.

Иосиф Кобзон – тот идеальный исполнитель, который умножает выразительность и эмоциональную пронзительность произведения.

Он не делал вид, что он общественный деятель; он им был. Не болтал о помощи, а помогал. Будучи членом предыдущего «Общественного совета», в состав которого входили не только интеллектуалы и таланты, но и карьеристы и проходимцы разных направлений, когда рассматривался вопрос об актерских званиях и кому и за что их следует присуждать, нелепость суждений на тему «зачем актеру звания» я выслушала с большим любопытством и искренним сожалением. Я пыталась доказать, что дело наше «сценическое» требует затраты не только физических сил, а главное– сколько боли, отчаянья, обиды ты имеешь в душе твоей, сколько причин существует для искреннего смеха, юмора и иронии. Чтобы множить знания и опыт нужна собранность и разум, чтобы вовремя и уместно внушить, взволновать и заставить думать о жизни зрительный зал. Мне надо было добиться для двух наших прекрасных и «ведущих» актеров – званий, которых они давно заслужили и давно ждут, ибо звание на сегодня – единственное

мерило их таланта, их жизни. Других мерил никто не придумал и, каким невеждой надо быть, чтобы определить право артиста называться народным артистом страны.

Иосиф Давыдович, как член этого уважаемого форума, был одним из немногих, который понимал о каких эмоциональных потрясениях, которые свойственны чудакам нашей актерской братии я говорю. Смотрел на меня, а потом встал и разразился такой яростной, полной боли и возмущения речью под названием труд артиста.

Я открыто, не стесняюсь плакать, когда слышу в его исполнении лучшую нашу, как называют гражданскую тему. Он включается в тему всем, что он пережил и что постиг за время, данное ему Господом. Это единственный закон для определения степени дарования.

Ему верили, поэтому любили.

Светлой памяти и любви к Вам, Иосиф Давыдович!

Художественный руководитель - директор МХАТ им. М. Горького, Народная артистка СССР Доронина Т.В.