Александр Устюгов: История о невозможности вернуться в детство

Артист Александр Устюгов и группа «Экибастуз» представили новую песню «Деревья на крышах», которая войдет в будущий альбом «Зал ожидания».

На песню сняли клип, причем его режиссером стал сам Александр Устюгов, как сообщает НСН.

«У меня в голове просто возник видеоряд к одной из наших песен, некая история, которая показалась мне забавной. История о невозможности вернуться в детство, о неком детском ассоциативном ряде. Все это возникло в неких образах, которые захотелось воплотить. Какое-то время эта идея «висела», потом у нас появился продюсер (да-да, у на все серьезно), Сергей Кудряшов, который сказал «Давай все это снимем!». Дальше нужно было найти время в моем плотном графике, нам нужно было два съемочных дня. Я позвонил своему другу, актеру Театра Ленсовета Сергею Перегудову, он сказал «Да, давай снимать!». А еще мы нашли замечательного, талантливого мальчика-артиста Виталия Олечкина, и на два дня окунулись в съемки клипа!», - рассказал артист.