//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Ани Лорак вместе с мужем отвела дочь в первый класс
- Актриса Светалана Иванова рассказала, как быстро похудела после родов
- В Сети обсуждают, как были одеты Волочкова с дочкой на школьной "линейке"
- Лена Летучая собирала пустые бутылки в Баку
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Культура 13+
Орнелла Мути заявила, что хочет получить российское гражданство
3 сентября 2018, 20:41 [ «Аргументы Недели» ]
Итальянская актриса Орнелла Мути изъявила желание получить российское гражданство. По словам актрисы, она часто бывает в Москве, а ее бабушка и дедушка родились в Санкт-Петербурге.
«Я резидент России, прописана в Москве. У меня нет гражданства, но я приезжаю сюда как можно чаще. Я бы хотела иметь русское гражданство», - призналась Орнелла Мути.
Итальянская актриса считает, что своей артистичностью она обязана русским корням. Зная о том, что ее предки родом из России, она долгое время стремилась узнать как можно больше об истории страны и о русских традициях.
«Мой дедушка был одним из врачей русского царя. Бабушка была пианисткой. В нашей семье также есть певица. Возможно, мы такие артистичные благодаря русским корням», - цитирует актрису РИА Новости.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Политика
Лавров: Трамп и Помпео прекрасно понимают, что с Россией следует ладить
//Новости Гнездо.ру
//Новости RedTram
//В мире
В Раде призывают усилить военное присутствие Украины в Азовском море
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
В столице похищена крупная сумма денег в результате разбойного нападения
//Культура
Орнелла Мути заявила, что хочет получить российское гражданство
//Новости партнеров
//В мире
Порошенко пообещал уведомить РФ о непродлении договора о дружбе
//Общество
Эксперт опроверг версию роста цен на хлеб из-за подорожания зерна
//В мире
РФ может продолжить поставки ракетных двигателей в Соединённые Штаты
//Футбол
Футболисты сборной России креативно поздравили Черчесова с юбилеем
//В мире
//Новости СМИ2
//Общество
//Общество
В Севастополе на стадионе «Горняк» подростки подожгли школьный микроавтобус
//В мире
//В мире
//Общество
//Новости Redtram
//В мире
Посол Украины прокомментировал слова Сальвини о законности референдума в Крыму
//В мире
//В мире
МИД России за снос советских памятников раскритиковал Польшу
//Политика
//Общество
Официальный Киев напугал своих солдат в окопах предложением сдаться
//В мире
//В мире
Порошенко предложил переименовать улицу героя СССР в честь сенатора Маккейна
//В мире
В турецких отелях скоро совсем не покуришь, вводятся ограничения
//Политика
Президент РФ не примет участия в программе "Москва. Кремль. Путин"
//В мире
В ДНР рассказали о вызванном переброской в Донбасс «ужасе» у украинских летчиков
СМИ: Сын директора театра Ленсовета погиб в ДТП на квадроцикле
//Общество
Река Дерекойка в Ялте окрасилась в ядовито-салатовый цвет, напугав жителей
Число жертв взрыва на оборонном заводе в Дзержинске возросло
//Общество
Видео с танцем сибирских полицейских набирает популярность в Сети