Орнелла Мути заявила, что хочет получить российское гражданство

Итальянская актриса Орнелла Мути изъявила желание получить российское гражданство. По словам актрисы, она часто бывает в Москве, а ее бабушка и дедушка родились в Санкт-Петербурге.

«Я резидент России, прописана в Москве. У меня нет гражданства, но я приезжаю сюда как можно чаще. Я бы хотела иметь русское гражданство», - призналась Орнелла Мути.

Итальянская актриса считает, что своей артистичностью она обязана русским корням. Зная о том, что ее предки родом из России, она долгое время стремилась узнать как можно больше об истории страны и о русских традициях.

«Мой дедушка был одним из врачей русского царя. Бабушка была пианисткой. В нашей семье также есть певица. Возможно, мы такие артистичные благодаря русским корням», - цитирует актрису РИА Новости.