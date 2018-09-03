Ушла из жизни замдиректора театра «Современник» Лидия Постникова
3 сентября 2018, 18:11 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня, 3 сентября, после непродолжительной болезни скончалась заместитель директора московского театра «Современник» Лидия Владимировна Постникова. Она работала в этом театре с 1962 года.
Лидия Постникова пришла в театр «Современник» в 1962 году как помощник режиссера. В 1969 году она была назначена на должность заместителя директора театра, которую занимала до сего дня.
«Лидия Владимировна обладала уникальным характером, который определил всю ее жизнь. Ляля Постникова и наш театр очень подошли друг другу. Лидия Владимировна очень много сделала для людей и никогда не ждала благодарностей или поклонов. А сегодня ее не стало, и мы осиротели», - говорится на сайте театра.
Прощание с Лидией Постниковой пройдет 5 сентября в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в Акулово. Время траурной церемонии будет известно позже.
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