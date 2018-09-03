Умер актер Святослав Ушаков

Скончался старейший актер Нижегородского академического театра драмы имени Горького Святослав Ушаков. Ему было 96 лет, сообщается на сайте театра. Не так давно он еще выходил на сцену в спектакле "Нахлебник".

"Он будто бы «был всегда», и невозможно поверить, что его не стало...", - пишут коллеги. Святославом Михайловичем сыграно более 220 ролей. Ушаков умер 1 сентября. Завтра в театре состоится прощание с актером.