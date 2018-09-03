Умер актер Святослав Ушаков
3 сентября 2018, 08:39 [ «Аргументы Недели» ]
Скончался старейший актер Нижегородского академического театра драмы имени Горького Святослав Ушаков. Ему было 96 лет, сообщается на сайте театра. Не так давно он еще выходил на сцену в спектакле "Нахлебник".
"Он будто бы «был всегда», и невозможно поверить, что его не стало...", - пишут коллеги. Святославом Михайловичем сыграно более 220 ролей. Ушаков умер 1 сентября. Завтра в театре состоится прощание с актером.
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