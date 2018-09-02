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В Петербурге умер создатель музея The Beatles, главный битломан России
2 сентября 2018, 18:00 [ «Аргументы Недели» ]
В среду, 29 августа, в Петербурге скончался Николай Васин, известный созданием крупнейшего музея, который посвящен британской музыкальной группе The Beatles. Главный битломан России скончался на 74-году жизни.
Советский и российский писатель очень увлекся творчеством The Beatles в 1963 году. Васин стал коллекционировать объекты, которые связаны с творчеством группы. Свою квартиру в тогда ещё Ленинграде он сделал музеем, который в дальнейшем неофициально стал называться Yellow Submarine.
С 90-х годов Николай Васин пропагандировал строительство нового "Храма любви, мира и музыки имени Джона Леннона", который должен был расположиться в городе на Неве. Двор на Пушкинской, 10 стал "битломанской Меккой", с Храмом Любви, в котором проходят не только службы, но и концертные выступления.
"Николай Васин ушёл к Джорджу Харрисону и Джону Леннону. Пусть им будет светло и хорошо!", - написал один из его друзей в соцсети.
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