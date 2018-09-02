Алла Пугачева с мужем и дочерью пришла проститься с Иосифом Кобзоном

Алла Пугачева приехала в Концертный зал на церемонию прощания с народным артистом Иосифом Кобзоном в сопровождении дочери Кристины Орбакайте и мужа Максима Галкина. Примадонна не стала произносить речь. Иосифа Кобзона проводили стоя продолжительными аплодисментами

Алла Пугачева подошла к гробу с букетом красных гвоздик, а затем встала рядом с Нелли Кобзон и космонавтом Валентиной Терешковой.

Ранее Алла Борисовна опубликовала в Instagram пост, в котором попрощалась с коллегой по сцене. "В моем сердце ты останешься таким", - подписала она фото с Кобзоном в молодости.

Публикация от Алла Пугачева / Alla Pugacheva (@allasuperstar)2 Сен 2018 в 5:50 PDT

Публикация от Алла Пугачева / Alla Pugacheva (@allasuperstar)2 Сен 2018 в 2:32 PDT