Алла Пугачева с мужем и дочерью пришла проститься с Иосифом Кобзоном
2 сентября 2018, 17:31 [ «Аргументы Недели» ]
Алла Пугачева приехала в Концертный зал на церемонию прощания с народным артистом Иосифом Кобзоном в сопровождении дочери Кристины Орбакайте и мужа Максима Галкина. Примадонна не стала произносить речь.
Алла Пугачева подошла к гробу с букетом красных гвоздик, а затем встала рядом с Нелли Кобзон и космонавтом Валентиной Терешковой.
Ранее Алла Борисовна опубликовала в Instagram пост, в котором попрощалась с коллегой по сцене. "В моем сердце ты останешься таким", - подписала она фото с Кобзоном в молодости.
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