Иосифа Кобзона проводили стоя продолжительными аплодисментами

В Москве завершилась церемония прощания с великим российским певцом и народным депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном. Гражданская панихида в Концертном зале имени Чайковского длилась 5 часов.

Сын народного артиста СССР Андрей попросил зал поаплодировать Иосифу Давыдовичу в последний раз, для него всеегда важна была любовь зрителей. После этих слов все встали и молча аплодировали на протяжении 7 минут, пока звучала песня Кобзона "Мой путь". После бурных оваций и криков "браво" экс-министр культуры Михаил Швыдкой попросил всех дать родственникам Кобзона проститься с ним наедине.

Попрощаться с выдающимся российским певцом в том числе приехали глава государства Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Похоронен Кобзон на Востряковском кладбище рядом со своей матерью.