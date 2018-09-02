В московском парке Коломенское состоялся второй Международный фестиваль этнической музыки, названный «Музыка наших сердец», где собрались тысячи людей – поклонников фольклора, ценителей искусства и душевных песен.

Масштабы по-настоящему значимого культурного события (в этом году на сцене в Коломенском выступали гости из Татарстана, Беларуси, Армении, Сербии, Израиля) оценили жители многих городов России, специально приехавшие 1 сентября в Коломенское.

Мероприятие проходит под патронатом знаменитой певицы Зары, она является Артистом мира ЮНЕСКО, а также известным филантропом. Артистка посещает многие известные международные площадки, направленные на популяризацию миротворческой деятельности.









Однако этот фестиваль позволяет не только объединять людей разных национальностей (здесь выступали Кубанский казачий хор, Алсу, группа NAMGAR, Софья Бабич, Арцвик Арутюнян, Белорусские песняры, Зара, Иштар Алабина и многие другие), но и услышать лучшую этническую музыку разных народов мира. В субботу она звучала с огромной сцены, установленной вблизи Церкви Вознесения, которая находится под охраной ЮНЕСКО и является одним из духовных центров России.

– Этот фестиваль состоялся благодаря ЮНЕСКО и его генеральному директору Ирине Боковой (занимала этот пост в 2009-2017гг.), которая поддержала мою идею, – отметила Зара. – Любой артист на сцене является в какой-то степени миротворцем, который объединяет народы, знакомит с разными культурами, воспитывает чувство патриотизма. И эта сцена – не исключение. Возможно, потому, что каждый здесь рассказывает о своей Родине, фестиваль «Музыка наших сердец» второй год получается душевным и искренним.









Сама певица исполнила на сцене четыре песни, две из них – на курдском. Её выступление получилось по-настоящему международным: свой вклад в него внесла израильская певица Ясмин Леви, певица и поэтесса из Стамбула Тара Мамедова, музыканты из Армении, танцевальный ансамбль «Огни Анатолии» из Турции.

Зара рассказала, что на фестивале есть возможность выступить талантливым людям с ограниченными физическими возможностями.

– Они вдохновляют всех слушателей и зрителей, поэтому я считаю своим долгом приглашать их на все мероприятия, которые организую, – подчеркнула певица.

Безусловно, мероприятие такого уровня уже завоевало успех у любителей музыки, которые называют его традиционным. Солидарны с ними и исполнители, они обращают внимание на высокую степень уникального содержательного, народного, контекста.

Автор, исполнитель, финалистка одного из телевизионных проектов Марго Позоян отметила, что фестиваль – «прекраснейшая задумка», и «отдельный поклон» – за воплощение этой идеи в жизнь. Певица Алсу исполнила песни на татарском языке, которые, как сказала исполнительница, «всегда в сердце».

Одним из знаковых гостей фестиваля является Горан Брегович, югославский, как он сам себя называет, музыкант и композитор, он, по собственному признанию, очень любит Россию, Москву и русских людей.

– Фестиваль «Музыка наших сердец» – прекрасная возможность познакомить русских людей с моей работой, а также расширить собственные культурные познания, так как этническая музыка – всегда разная, она неподражаема и очень мною любима. Здесь мне очень нравится, – подчеркнул Брегович.