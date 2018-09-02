В Москве на время прощания с Кобзоном частично перекроют движение

Сегодня в первой половине дня в Москве на Триумфальной площади будет частично перекрыто движение транспорта в связи с траурными мероприятиями. В Москве сегодня прощаются с Иосифом Кобзоном.

Московский Центр организации дорожного движения сообщил, что сегодня с 9.00 до 15.00 будет перекрыт участок Триумфальной площади при развороте с Большой Садовой улицы над Маяковским тоннелем.

Народный артист СССР, общественный и политический деятель Иосиф Кобзон скончался после многолетней борьбы с онкологическим заболеванием. Церемония прощания с «главным голосом Советского Союза» пройдет в Концертном зале имени Чайковского. Иосиф Давыдович Кобзон будет похоронен в иудейской части Востряковского кладбища в Москве.