Сергей Гармаш сегодня празднует юбилей

Народному и заслуженному артисту России Сергею Гармашу 1 сентября исполнилось 60 лет. Зрители его хорошо знают по ролям в фильмах "72 метра", "12", "Стиляги", телесериалах "Гибель империи", "Каменская", "Бригада".

Президент России Владимир Путин направил актеру театра "Современник" Сергею Гармашу поздравительную телеграмму. "Вас знают и любят многочисленные поклонники театра и кинематографа", — говорится в поздравлении. Путин отметил его яркую, искреннюю, убедительную игру. Глава государства пожелал актеру здоровья, вдохновения и новых интересных работ.

Сергей Гармаш является лауреатом многих премий, среди них 4 премии "Ника", 3 "Золотых орла", премия "Театрал" и другие награды.