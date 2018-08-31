Рассекречены тайные записи Кобзона
31 августа 2018, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]
Композитор Юрий Быстряков, автор многих эстрадных хитов и музыки к популярным советским мультфильмам, рассказал, что Иосиф Кобзон вел специальный «блокнот добрых дел».
Ставший великим еще при жизни, монументальный человек и главный голос Советского Союза Иосиф Кобзон покинул нас накануне, 30 августа, после продолжительной битвы с онкологическим заболеванием. Многие люди восприняли это известие как шок, хотя Кобзону было уже 80 лет – казалось, что Иосиф Давыдович был, есть, и будет всегда. На известие о его смерти отреагировали многие известные люди, поскольку Иосиф Кобзон был не только эстрадным певцом, но и активным общественным и политическим деятелем. Советский композитор Юрий Быстряков, ныне живущий и работающий на Украине, рассказал, что Иосиф Кобзон в своем стремлении помогать людям вел специальный «блокнот добрых дел», куда записывал, кому и чем он может помочь.
Иосиф Кобзон записывал в этом дневнике пометки и напоминания о том, кому и чем он может помочь в решении проблем. С просьбами о помощи к народному артисту обращались многие, и он не оставлял это без внимания. Причем диапазон просьб был очень широким – от протезирования зубов до решения жилищного вопроса. Количество тех людей, которым Иосиф Кобзон смог помочь в решении их проблем как народный артист, общественный и политический деятель, вряд ли поддается исчислению. Но если все эти люди скажут ему «Спасибо», наверняка это услышит вся страна, пишет «Телепрограмма».
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