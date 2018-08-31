На похороны Иосифа Кобзона 2 сентября может прибыть Владимир Путин
31 августа 2018, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]
На похороны народного артиста СССР, депутата Государственной думы Иосифа Кобзона, которые состоятся в грядущее воскресенье, 2 августа, может прибыть президент Российской Федерации Владимир Путин.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что не станет исключать возможности посещения Путиным похорон певца, однако предоставить точную информацию о планах президента на этот день пока не может, передает РИА "Новости".
Напомним, накануне всю страну шокировала новость о кончине 80-летнего музыканта и общественного деятеля Иосифа Кобзона. В течение тринадцати лет артист боролся с онкологическим заболеванием. Известно, что он будет похоронен на Востряковском кладбище в столице, где покоится его мать.
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