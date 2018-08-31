Фантастические успехи городского округа Зарайск Московской области, особенно на украденных в 90-ые у государства землях и возвращённых сегодня (до сантиметра) в сельхозоборот.

Новый документальный фильм "Святыня" из серии «Неизвестная Россия» о работе губернатора Воробьева и его команды на примере одного района: Зарайск.

Предлагаем эту работу для широкой дискуссии.