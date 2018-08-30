Валерий Гергиев: Кобзон – тот тип артиста, которого любят все

Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев рассказал, каким хорошим человеком был Иосиф Кобзон, а главное, какой вклад артист внес в расцвет российской и советской музыкальной эстрады.

«Мы все его будем помнить как человека, который внес совершенно неповторимый вклад в расцвет российской и советской музыкальной традиции. Люди ждали телевизионных трансляций, концертов, а он умел петь перед телекамерами, он умел петь перед публикой, его слово было столь убедительно, сколько и его музыкальные способности. Это огромная потеря. Во время болезни он выходил на сцену и пел. Это тот тип артиста, которых любят все, которые нужны, их голоса был востребованы всегда, независимо от изменений политических, от смены поколений. Огромная утрата», - рассказал Валерий Гергиев.

Также Гергиев подчеркнул то что Иосиф Кобзон был его хорошим другом, несмотря на то, что они представляли немного разные жанры, как пишет НСН.