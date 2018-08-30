Раймонд Паулс отметил таланты Кобзона

Известный в России латвийский композитор выразил свое соболезнование родным скончавшегося артиста, Иосифа Кобзона. Также он отметил значимость выдающегося певца в музыкальной эстраде и его таланты.

«Выражаю глубокие соболезнования его родным. Ушла фигура, профессиональный и очень популярный певец. Он помогал молодым исполнителям. Он исполнял, как я называю, "массовую песню", он сотрудничал со всеми советскими композиторами, и великолепно выступал. У нас не было каких-то особенных отношений, но, тем не менее, я к нему отношусь с большим уважением», - сказал Раймонд Паулс. Об этом сообщает НСН.

Напоминаем, что Иосиф Кобзон с 2005 года боролся с онкологическим заболеванием.