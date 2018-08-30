Российский актёр театра и кино, Заслуженный артист России Сергей Александрович Таланов скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

«Умер русский артист Сергей Таланов. Прощание состоится в Москве,31 августа в 11-30, по адресу: ул. Маршала Тимошенко д.25», - говорится в сообщении.

Сергей Таланов родился в Москве в семье дрессировщика Александра Таланова 9 сентября 1960 года. В 1976 году Сергей поступил в МАИ. С 1996 и до своей смерти работал в Московском театре клоунады. Артист снимался в таких фильмах и сериалах как «Светофор», «Глухарь», «Кадетство», «Московская борзая», «Лесник», «Метод Лавровой» и т.д.