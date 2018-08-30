В Москве ушел из жизни балетмейстер Валентин Манохин

Сегодня в Москве скончался советский и российский балетмейстер, педагог и киноактер Валентин Манохин. Месяц назад врачи диагностировали у него онкологическое заболевание в четвертой стадии.

Валентин Манохин получил известность как постановщик танцев в фильмах. Он работал на разных киностудиях Советского Союза. В частности, он ставил танцы в фильмах «Опасные гастроли» с Владимиром Высоцким и «Волшебный фонарь» с Людмилой Гурченко.

В начале августа Валентин Манохин был госпитализирован с жалобами на боли в животе. Врачи диагностировали у него рак в терминальной стадии.

«У отца было уже настолько все запущено, что врачи даже не стали предлагать лечение. И я забрал его из больницы обратно домой. Болей у него не было, он ушел тихо, спокойно», - рассказал сын Валентина Манохина Кирилл.

Валентин Манохин скончался в своей квартире на 78-м году жизни. Отпевание, прощание и кремация пройдут в морге Первой Градской больницы им. Пирогова. Похоронят Валентина Манохина рядом с его мамой и бабушкой в Волгограде, сообщает РИА Новости.