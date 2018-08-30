Известие о смерти советского и российского певца, общественного и политического деятеля Иосифа Кобзона вызвало скорбный отклик у многих представителей культуры и общественности.

Коллега Иосифа Давыдовича по эстрадному цеху, певец Лев Лещенко, был огорчен этим известием настолько, что просто не смог говорить о смерти Кобзона.

«Он был не только великим певцом. Он был великим гражданином нашей страны. И я это видел, работая с ним вместе в комитете Госдумы по культуре. Любой вопрос он оценивал именно с этих позиций: как это будет для народа и как это будет для нашей страны», - отозвался кинорежиссер Владимир Бортко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре.

«Умер Кобзон. Великий человек. Человек-материк. Не меньше», - отреагировала на печальное известие официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Благодаря Кобзону и его поступкам мы видели не просто личность с большой буквы, а человека с невероятной силой духа. Он был способен бороться не только со злом вокруг, но и с болезнью. И он дрался с ней на протяжении многих лет. Это личность планетарного масштаба», - высказался продюсер Иосиф Пригожин.

«Я, как и очень многие, испытываю шок. Ушел человек-легенда, который сделал невероятно много не только для искусства и творчества, но и для огромного количества людей, которые к нему обращались за помощью. Невероятного масштаба личность, настоящая звезда музыки», - отреагировал актер и телеведущий Александр Олешко.