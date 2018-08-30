Ушел из жизни Иосиф Кобзон

Сегодня, 30 августа, в возрасте 80 лет ушел из жизни великий советский и российский певец, общественный и политический деятель Иосиф Кобзон. Артист долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

«Иосиф Давыдович скончался. Нинель Михайловна пока не может говорить, мы все плачем», - сообщил помощник супруги Иосифа Кобзона.

С 2005 года Иосиф Давыдович Кобзон боролся с онкологическим заболеванием. В июне нынешнего года артист стал чувствовать недомогание. Супруга певца Нинель Михайловна тогда подтвердила, что Иосиф Давыдович чувствует себя не очень хорошо. В конце июля стало известно, что Иосиф Кобзон переведен в реанимацию отделения нейрохирургии одной из московских больниц и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

О дате и месте прощания с Иосифом Кобзоном будет сообщено позднее, сообщает ТАСС.