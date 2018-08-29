Театрам Челябинска отремонтируют «лицо»

Ремонт фасадов театров Челябинска будет проведен к предстоящим саммитам ШОС и БРИКС. На эти цели из федерального и областного бюджетов было выделено более 88 миллионов рублей.

Постановление о ремонте фасадов было принято сегодня, 29 августа, на заседании правительства региона в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма Челябинской области на 2015-2020 годы» под председательством губернатора.

- Эти средства в основном будут направлены на проектно-сметную документацию, работы по ремонту фасадов молодежного театра, театра оперы и балета, картинной галереи, филармонии, - отметил глава регионального Минкульта Алексей Бетехтин.

Еще 8.8 миллионов рублей выделил федеральный бюджет, а Борис Дубровский добавил из областного 2.5 миллиона рублей на развитие театра кукол и театров для детей.