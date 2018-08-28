Умер актёр Анатолий Кирков

Умер актёр театра и кино Анатолий Кирков. Кирков не дожил до своего 70-летия два месяцы. Актёра не стало в ночь на понедельник, 27 августа. 45 лет Анатолий Кирков служил в Алтайском драматическом театре.

Популярность актёр получил по роли князя Ечигея в фильме «Ермак». Гражданскую панихиду по Киркову проведут 29 августа в Алтайском краевом театре драмы. Прощание состоится в Барнауле в траурном зале на улице Аносова.

За всю свою актерскую карьеру сыграл более 80 ролей. Только в этом сезоне актер был задействован в 14 спектаклях.

Анатолий Кирков родился в Иркутской области в 1948 году. Его сын пошёл по стопам отца. Стал актёром, играет в Алтайском драмтеатре.