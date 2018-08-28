Чем Дом музыки порадует в день города

Московский международный Дом музыки приглашает гостей и жителей Замоскворечья отметить главный столичный праздник – День города Москвы. 8 сентября все желающие смогут принять участие в конкурсах, мастер-классах, интерактивных шоу-программах, а завершением вечера станет праздничный концерт с участием известных артистов – фортепианного трио «Bel Suono», Валерия Сюткина и его группы.



Дом музыки – одна из самых престижных и популярных культурных площадок столицы. Ежегодно в День города он становится центром притяжения для многочисленных поклонников музыкального искусства: теплая дружелюбная атмосфера, оригинальные концертные и интерактивные перформансы, конкурсы и мастер-классы – неизменные составляющие праздника в одном из самых красивых районов Москвы.

В этом году развлекательная программа Дома музыки пройдет на Площади искусств у входа в Светлановский зал ММДМ. С 18.00 до 20.00 для посетителей будут открыты различные интерактивные зоны: Музыкальная площадка, где гости смогут поучаствовать в конкурсах и выиграть призы; Барабанная площадка – для желающих поиграть на настоящей барабанной установке; Купольный кинотеатр, в котором можно будет увидеть объемное изображение без использования специальных очков; Большой пазл – для любителей веселых командных соревнований; Творческая зона, где посетителей научат делать бумажную вертушку-пропеллер. Музыкально-спортивная инсталляция Вело-оркестр позволит стать участником необычного ансамбля: чтобы исполнить партию саксофона, бас-гитары, барабанов или других инструментов нужно просто крутить педали, в результате у самой слаженной команды прозвучит настоящая музыкальная композиция. На специальной Танцевальной площадке пройдут мастер-классы по степу (18.00), танго (18.30) и восточным танцам (19.00), а в завершение танцевального блока поклонников хореографического искусства ждет выступление ансамбля Cubano Son и возможность станцевать настоящую кубинскую сальсу.

На протяжении всего праздника будет работать Зона пожеланий, где каждый житель или гость столицы сможет оставить послание. Для детей и родителей установят специальные Стены-раскраски с разноцветными маркерами. В День города все желающие смогут принять участие в мастер-классе Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова в отдельной Художественной зоне: в этом году преподаватели ДШИ «Центр» предложат юным посетителям освоить две техники декоративно-прикладного творчества – бумагопластику (оригами) и технику сухого валяния из шерсти (фильцевание). Свое искусство также продемонстрируют профессиональные художники-шаржисты и аквагримеры. В течение вечера развлекать гостей, фотографироваться и вручать воздушные шарики детям будут «ожившие» музыкальные инструменты, клоуны и другие известные персонажи «Цирка чудаков».

Концертную программу вечера откроет трио виртуозных пианистов «BelSuono» (20.00). Музыканты исполнят шедевры классической музыки в авторской интерпретации, а также собственные сочинения. А затем и сами гости смогут примерить на себя роль исполнителей, став участниками самого большого в истории города любительского оркестра и приняв участие в музыкальном интерактиве «Барабанный оркестр». Кульминацией праздника станет выступление Валерия Сюткина и его группы. Гости услышат самые известные и всеми любимые песни музыканта, а также новые композиции.

В День города все участники праздника смогут не только купить билеты на концерты ММДМ со скидкой, но и получить в подарок памятные сувениры от Дома музыки.